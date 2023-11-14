Сбор информации, работа с площадками

Interviewer: Thank you for taking some time off from your busy schedule to answer a few questions about your life! Brad: it’s my pleasure. Interviewer: Could you tell us about an average day ...
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Ищем человека, кто мог бы помочь с компьютерной работой.
Задания - сбор информации, анализ, постинг небольшой, работа с площадками.
В своей заявке, укажите пожалуйста был ли у вас опыт в такой работе.
Работа несложная, вся по ТЗ. Начать можно сразу.
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