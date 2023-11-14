Сбор информации, работа с площадками

Ищем человека, кто мог бы помочь с компьютерной работой.

Задания - сбор информации, анализ, постинг небольшой, работа с площадками.

В своей заявке, укажите пожалуйста был ли у вас опыт в такой работе.

Работа несложная, вся по ТЗ. Начать можно сразу.