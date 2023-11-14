Сбор информации, работа с площадками

ПереводыЗакрыт16 заявок91 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем человека, кто мог бы помочь с компьютерной работой. 

Задания - сбор информации, анализ, постинг небольшой, работа с площадками.

В своей заявке, укажите пожалуйста был ли у вас опыт в такой работе. 

Работа несложная, вся по ТЗ. Начать можно сразу.  

месяц назад
Alexrix
33 годаЛатвия
7 месяцев в сервисе
Был
день назад