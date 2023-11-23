English to Russian перевод

ПереводыОткрыт47 заявок322 просмотра
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Нам нужны опытные переводчики, которые переведут наш проект с английского на русский. Переводчики должны быть квалифицированы. Знание документации, маркетинга и информационных технологий является дополнительным преимуществом

месяц назад
Брэдли
Россия
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