Казки для дітей різного віку

Потрібно писати історії, казки дитячі. Формати бувають різні. Від маленької книжечки чи коміксу до великої книги. Казки як про певних персонажів так і довільні на ваш розсуд.



У заявці обов’язково подавайте приклади своїх казок (чи один приклад). Мушу зауважити що не потрібно генерувати текст казки в ChatGPT і відправляти його як приклад. Я вмію відрізняти бота від людини і таку заявку відхилю без розгляду і звязку.



Присилайте контакти для зв’язку (телеграм, вайбер)



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