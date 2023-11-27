Якісна стаття для блогу

Вітаю, колеги!

Нам потрібна стаття для блогу на нашому сайті (це сайт простого програмного продукту). Тема статті — «Канбан-дошка». Історія, приклади, коли зручно використовувати цей інструмент, а також невеличкі контекстні згадки про наш проєкт. Про все я детально розповім.

Стаття має бути гарної якості, цікава, корисна, не банальна і не шаблонна, мають бути запропоновані й обговорені ілюстрації. ChatGPT не підійде. Ми готові добре платити за цю і наступні статті, але вимоги до якості будуть високими.

Мова написання: українська. Об’єм не буде дуже великим. Стандартний лонгрід.

Чекатиму на ваші пропозиції, прохання одразу наводити приклади своїх найкращих робіт.

Дякую.