Якісна стаття для блогу

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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Вітаю, колеги!
Нам потрібна стаття для блогу на нашому сайті (це сайт простого програмного продукту). Тема статті — «Канбан-дошка». Історія, приклади, коли зручно використовувати цей інструмент, а також невеличкі контекстні згадки про наш проєкт. Про все я детально розповім.
Стаття має бути гарної якості, цікава, корисна, не банальна і не шаблонна, мають бути запропоновані й обговорені ілюстрації. ChatGPT не підійде. Ми готові добре платити за цю і наступні статті, але вимоги до якості будуть високими.
Мова написання: українська. Об’єм не буде дуже великим. Стандартний лонгрід.
Чекатиму на ваші пропозиції, прохання одразу наводити приклади своїх найкращих робіт.
Дякую.
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