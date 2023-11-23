Написання креативних текстів для нашої платформи

$450
КопирайтингЗакрыт24 заявки100 просмотров
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Ми - платформа, що спеціалізується на створенні й утриманні аудиторії для різних бізнес-проектів. Наша головна мета - забезпечити користувачам нашої платформи найкращий досвід і задоволення від взаємодії з представленими проєктами.

Що потрібно написати:

  • креативні тексти для поліпшення взаємодії аудиторії з нашими проєктами.

  • унікальні та оригінальні шаблони для текстових чатів платформи.

  • привабливі тексти для розсилки для привернення уваги аудиторії до проєктів.

25 дней назад
ChatCrafters
Владимир 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
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