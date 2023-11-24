Чат- менеджер

$210
КопирайтингОткрыт11 заявок89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)

Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.

Требования к кандидату: Подходит:

  • студентам, школьникам

  • мамам в декрете

  • для удаленной подработки

Условия работы:

  • Занятость: 2-3 часа

  • график свободный

  • Частичная занятость

  • Зарплата до 19000р

Частичная занятость Зарплата до 19000р

Место работы • Удаленная работа

Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1w0YhJoMRXcvvrRVyWGEI72XO5qIZR5O5NyiqFmp3HHc/edit?usp=sharing

Контакты:

Telegram: @Vera_adminn

месяц назад
Илья
21 годРоссия
4 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Сундет
19 лет
16 дней в сервисе
Был
14 дней назад
16 дней назад
Владислав
18 лет
19 дней в сервисе
Был
19 дней назад
19 дней назад
Елена
20 лет
20 дней в сервисе
Была
3 дня назад
20 дней назад
Марьям
16 лет
21 день в сервисе
Была
10 часов назад
21 день назад
Алена
24 года
4 месяца в сервисе
Была
19 дней назад
22 дня назад
Артем
18 лет
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
23 дня назад
Владислав
22 года
месяц в сервисе
Был
15 часов назад
24 дня назад
Алина
27 лет
25 дней в сервисе
Была
23 дня назад
24 дня назад
Анастасія
32 года
месяц в сервисе
Была
11 дней назад
1 отзыв
25 дней назад
ИРИНА
20 лет
25 дней в сервисе
Была
20 дней назад
25 дней назад
Илона
23 года
месяц в сервисе
Была
6 дней назад
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер

    Нужны 10 сео-текстов на строительную тематику Автор должен уметь работать с сервисами: Адвего, Текст.ру, Главред, Тургенев Понимать, что такое title, h1, h2. h3 вставлять ключи в текст, чтобы это выглядело естественно ...

    Копирайтинг6 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Оставить отзывы на авито

    Опубликовать отзыв на яндекс картах 260Р Опубликовать отзыв на авито 300р Можно выполнить что то одно или сразу два Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Открыт
    месяц назад

  • Чат менеджер

    $1500

    В топовое международное брачное агентство на постоянной основе требуются операторы чата (переводчики). Работа удалена. ??Требования: знание английского базовое; опытный пользователь ПК и Internet; грамотность, ответственность, коммуникабельность; усидчивость, нацеленность на результат. ??Опыт работы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 часов назад

  • Написать текст для 2 лендингов

    Задача Необходимо написать текст для двух разных лендингов. Всю дополнительную информацию предоставим выбранному кандинату. Кандидатов без кейсов не рассматриваем. Кейсы по написанию текстов для лендингов (желательно тема недвижимости). Если условия работы нас ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 часов назад

  • Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито

    $4

    Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад