Чат- менеджер

Потрібна стаття іспанською мовою на 500-600 слів про крипто-трейдинг. Тема: "Чи варто використовувати онлайнових Форекс-брокерів для торгівлі криптовалютами?"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)
Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.
Требования к кандидату: Подходит:
студентам, школьникам
мамам в декрете
для удаленной подработки
Условия работы:
Занятость: 2-3 часа
график свободный
Частичная занятость
Зарплата до 19000р
Частичная занятость Зарплата до 19000р
Место работы • Удаленная работа
Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1w0YhJoMRXcvvrRVyWGEI72XO5qIZR5O5NyiqFmp3HHc/edit?usp=sharing
Контакты:
Telegram: @Vera_adminn
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