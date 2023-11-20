Написать текст для 2 лендингов

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Необходимо написать текст для двух разных лендингов.
Всю дополнительную информацию предоставим выбранному кандинату.
Кандидатов без кейсов не рассматриваем.
Кейсы по написанию текстов для лендингов (желательно тема недвижимости).
Если условия работы нас и будущего исполнителя будут устраивать, то рассматриваем человека на долгосрочное сотрудничество.
Оплата - 5 000 руб.
Дедлайн по выполнению заказа: 23 ноября в 19:00 (по Мск)
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