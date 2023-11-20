Написать текст для 2 лендингов

КопирайтингЗакрыт10 заявок69 просмотров
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Задача

Необходимо написать текст для двух разных лендингов.
Всю дополнительную информацию предоставим выбранному кандинату.

Кандидатов без кейсов не рассматриваем.
Кейсы по написанию текстов для лендингов (желательно тема недвижимости).

Если условия работы нас и будущего исполнителя будут устраивать, то рассматриваем человека на долгосрочное сотрудничество.

Оплата - 5 000 руб.

Дедлайн по выполнению заказа: 23 ноября в 19:00 (по Мск)

месяц назад
guest_1700658196447
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад