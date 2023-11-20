Интервью. Юзабилити тестирование посадочной старницы

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата за участие в интервью 200 руб. + подборка полезных материалов.
Всем, привет!
Меня зовут Александр, я продакт-менеджер из академии дизайн-профессий.
Мы сделали редизайн страницы онлайн-курса по графическому дизайну и сейчас приглашаем пользователей на юзабилити-тест этой страницы.
Вы подходите, если сейчас находитесь в поисках для себя курса по графическому дизайну или недавно начали обучение на графического дизайнера.
Планируем удобные для вас день и время. Интервью проходит в zoom, занимает в среднем 25 минут времени. Можно подключаться как с ПК, так и с мобильного телефона.
В ходе интервью попрошу открыть страницу курса и включить демонстрацию экрана.
В процессе не собираю ваши персональные данные и ничего не продаю!
Оплата за участие в интервью - 200 руб.
Также, в подарок участникам интервью собрал набор из полезных материалов по направлениям: графический дизайн, иллюстрация, веб-дизайн, ux/ui, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, стилистика, психология, зоопсихология, флористика, цветоводство, нутрициология, йога.
Откликайтесь, пожалуйста, только, если подходите под описание целевой аудитории.
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