Интервью. Юзабилити тестирование посадочной старницы

Оплата за участие в интервью 200 руб. + подборка полезных материалов.

Всем, привет!

Меня зовут Александр, я продакт-менеджер из академии дизайн-профессий.

Мы сделали редизайн страницы онлайн-курса по графическому дизайну и сейчас приглашаем пользователей на юзабилити-тест этой страницы.

Вы подходите, если сейчас находитесь в поисках для себя курса по графическому дизайну или недавно начали обучение на графического дизайнера.

Планируем удобные для вас день и время. Интервью проходит в zoom, занимает в среднем 25 минут времени. Можно подключаться как с ПК, так и с мобильного телефона.

В ходе интервью попрошу открыть страницу курса и включить демонстрацию экрана.

В процессе не собираю ваши персональные данные и ничего не продаю!

Оплата за участие в интервью - 200 руб.

Также, в подарок участникам интервью собрал набор из полезных материалов по направлениям: графический дизайн, иллюстрация, веб-дизайн, ux/ui, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, стилистика, психология, зоопсихология, флористика, цветоводство, нутрициология, йога.

Откликайтесь, пожалуйста, только, если подходите под описание целевой аудитории.