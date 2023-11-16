Написание отзывов

$4
КопирайтингЗакрыт140 заявок490 просмотров
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Вам потребуется написать 12 отзывов, по одному отзыву на сайте (Плачу за все сайты, а не за 1/3/6).
Текст отзыва везде одинаковый.

месяц назад
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Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад