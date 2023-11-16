Написание отзывов

$4
КопирайтингЗавершен10 заявок46 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать на 12 сайтах по одному позитивному отзову касательно компании. Все остальное в лс

месяц назад
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Alex2024
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
$4
1 день
UAH
Все отлично, быстро и качественно
Дякую за співпрацю. Чудовий замовник. Завдання надає зрозуміло та чітко. Рекомендую до співпраці.