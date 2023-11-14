Написать статью по направлению запорно-регулирующая арматура

КопирайтингЗакрыт15 заявок84 просмотра
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Тема: Пожарные гидранты HAWLE 5035

Задача: Написать статью, в которой человек сможет найти ответы на основные вопросы:

Что такое гидрант HAWLE?

Для чего применяется?

Как производится?

Какие размеры выпускают?

+ добавить нужную информацию на ваш взгляд.

Также к статье необходимо добавить подходящее фото.

В откликах просьба указывать ваши расценки и сроки выполнения. Если есть опыт написания статей в данном направлении либо в другой узкопрофильной сфере просьба также направить ссылки для понимания ваших навыков.

месяц назад
guest_1700073682988
Россия
месяц в сервисе
Была
месяц назад
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