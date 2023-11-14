Написать статью по направлению запорно-регулирующая арматура

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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Тема: Пожарные гидранты HAWLE 5035
Задача: Написать статью, в которой человек сможет найти ответы на основные вопросы:
Что такое гидрант HAWLE?
Для чего применяется?
Как производится?
Какие размеры выпускают?
+ добавить нужную информацию на ваш взгляд.
Также к статье необходимо добавить подходящее фото.
В откликах просьба указывать ваши расценки и сроки выполнения. Если есть опыт написания статей в данном направлении либо в другой узкопрофильной сфере просьба также направить ссылки для понимания ваших навыков.
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