Тексты для категории товаров "Аккумуляторные батареи"

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты для страниц фильтров категории товаров "Аккумуляторные батареи" (https://deps.ua/katalog/accumulators-batteries.html)
Аккумуляторные батареи LifePO4
Аккумуляторы для ИБП
Аккумуляторы для инвертора
Аккумуляторы для сигнализаций
Аккумуляторы для солнечных батарей
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14EeG4g5mVf6ZeEFkB7kkZMy_8M7Lr4N8bROHxqrNyj8/edit?usp=sharing
Главное, чтобы автор текстов понимал, о чем он пишет, так как тема техническая. Можно даже немного отойти от ТЗ, но главное, чтобы текст был читаемый для обычного человека, а не для бота.
Работы по текстам хватает, рад буду постоянному сотрудничеству.
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