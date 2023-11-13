Тексты для категории товаров "Аккумуляторные батареи"

Нужны тексты для страниц фильтров категории товаров "Аккумуляторные батареи" (https://deps.ua/katalog/accumulators-batteries.html)

Аккумуляторные батареи LifePO4 Аккумуляторы для ИБП Аккумуляторы для инвертора Аккумуляторы для сигнализаций Аккумуляторы для солнечных батарей

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14EeG4g5mVf6ZeEFkB7kkZMy_8M7Lr4N8bROHxqrNyj8/edit?usp=sharing

Главное, чтобы автор текстов понимал, о чем он пишет, так как тема техническая. Можно даже немного отойти от ТЗ, но главное, чтобы текст был читаемый для обычного человека, а не для бота.

Работы по текстам хватает, рад буду постоянному сотрудничеству.