Нужен автор

$100
КопирайтингЗакрыт18 заявок123 просмотра
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Всем привет! Нужны автор для написания статей, около 10 штук.
Требования стандартные:
Уникальность 100%+ по text.ru и content-watch.ru

Главред - не менее 8

Заспам - до 45%, вода - до 30% по text.ru

Тематика - спорт и казино. Присылайте сразу примеры работ.

месяц назад
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад