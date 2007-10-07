Мой номер телефона +380977749297
Мой телеграм @oli_ka14
Моя електроная почта [email protected]
Делаю всё быстро если нужно здать в это же день или через 1 час после обговора заказа зделаю всё красиво
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#725
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Adobe PhotoshopОбработка изображенийРедактирование изображений
Все отлично
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга