Olgalais

Оля Olgalais

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Мой номер телефона +380977749297

Мой телеграм @oli_ka14

Моя електроная почта [email protected]

Делаю всё быстро если нужно здать в это же день или через 1 час после обговора заказа зделаю всё красиво

#15Обработка изображений
#20Редактирование изображений
#27Adobe Photoshop
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#725
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

IceBoom28
Николай 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
год назад
Сделать 56 задних фонов
Adobe PhotoshopОбработка изображенийРедактирование изображений
Все отлично
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга