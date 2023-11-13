Сделать 56 задних фонов

Обработка фотографийЗакрыт6 заявок56 просмотров
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Необходимо сфотошопить 56 задних фонов на сайтах в определенном размере.

Пример - https://garri-potter-lordfilm.net/wp-content/uploads/2023/11/bg.jpg

Нужны аналогичные, но на разные тему, к примеру Гарри Поттер.

Берете из интернета и фотошопите под нужные размеры в высоком качестве.

месяц назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Olgalais
Оля 
16 летУкраина
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
$10
5 дней
UAH
Лучший дизайнер фото ноября