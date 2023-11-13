Сделать 56 задних фонов

Нужно на фото изменить дату. Пишите контакты для связи, с меня оплата и достойный отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сфотошопить 56 задних фонов на сайтах в определенном размере.
Пример - https://garri-potter-lordfilm.net/wp-content/uploads/2023/11/bg.jpg
Нужны аналогичные, но на разные тему, к примеру Гарри Поттер.
Берете из интернета и фотошопите под нужные размеры в высоком качестве.
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