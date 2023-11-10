Ретуш одной фотографии человека

Обработка фотографийЗакрыт4 заявки26 просмотров
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Есть фотография человека в помещении. Искусственное освещение + естественное из окна.

Нужно:

  • отретушировать кожу, волосы

  • улучшить цветопередачу.

Исходник в формате HEIC.

месяц назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад