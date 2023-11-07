Создать программу адаптации и обучения для нового менеджера по продажа

Основная цель - обеспечить эффективную адаптацию и обучение нового сотрудника.

Для достижения этой цели необходимо ознакомиться с материалами по адаптации менеджеров по продажам, учитывая специфику нашей отрасли - напольных покрытий. Нужно разработать план адаптации и обучения, разбитый на дни.

В результате работы должна быть создана книга по адаптации и обучению нового менеджера по продажам, структурированная по дням.