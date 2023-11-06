5 сайтов - 40-50 статей

Написать отзыв на бренд женской одежды (покупка лонгслива) на сайтах irecommend и отзовик (на аккаунте уже должны быть несколько отзывов). Текст отзыва согласовывается. Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем. Если ваш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: 500 символов уникального текста в начале статьи + 1500 символов GPT текста. GPT тексту необходимо задать промт. К примеру - пиши как кинокритик, чтобы избежать AI детектора от поисковой системы.
Оплата: 50 рублей 1 статья, 5 рублей 1 плеер с фильмом. Пример, сумерки:
7 фильмов в плеер 35 рублей за плеер и 300 рублей за 6 статей. 7 видео с ютуба его не дробим. Итого 335 рублей. 5 сайтов, примерно 350 рублей за сайт. Все можно сделать за сегодня, примерно 1500 рублей. Оплата сразу после выполнения. Можно заключить безопасную сделку, если хотите.
5 сайтов 1500 + бонус 1000 рублей за обучение. Итого: 2500 за 8-10 часов работы.
Если справитесь с работой быстро даем еще 500 статей.
- Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт14 дней назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершенмесяц назад
- $500
Мы являемся платформой, которая специализируется на создании и удержании аудитории для различных бизнес-проектов. Мы стремимся к тому, чтобы пользователи нашей платформы получили наилучший опыт и удовольствие от взаимодействия с нашими проектами. Что нужно сделать: ...Копирайтинг23 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершенмесяц назад
- $300
нужен человек, на написание текстов, важно, от себя, с ботов и могу писать, пишите, будем общаться в личныхКопирайтинг51 заявкаЗакрытмесяц назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершенмесяц назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.Завершен2 месяца назад