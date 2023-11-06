5 сайтов - 40-50 статей

Задача: 500 символов уникального текста в начале статьи + 1500 символов GPT текста. GPT тексту необходимо задать промт. К примеру - пиши как кинокритик, чтобы избежать AI детектора от поисковой системы.

Оплата: 50 рублей 1 статья, 5 рублей 1 плеер с фильмом. Пример, сумерки:

7 фильмов в плеер 35 рублей за плеер и 300 рублей за 6 статей. 7 видео с ютуба его не дробим. Итого 335 рублей. 5 сайтов, примерно 350 рублей за сайт. Все можно сделать за сегодня, примерно 1500 рублей. Оплата сразу после выполнения. Можно заключить безопасную сделку, если хотите.

5 сайтов 1500 + бонус 1000 рублей за обучение. Итого: 2500 за 8-10 часов работы.

Если справитесь с работой быстро даем еще 500 статей.