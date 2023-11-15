Evi333

Эдуард Evi333

 
31 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтинг, рекламные креативы, создание персональных лидов , идеи для сториз и рилз под ваш бизнесс, seo тексты для сайтов, дизайн и иллюстрации

Приветствую! Я — творческий копирайтер и маркетолог с багажом умений и характерных черт, которые придают особый колорит моей работе. Мое владение словом исходит из стратегического мышления и тщательного анализа. Я люблю глубоко погружаться в атмосферу бренда, вылавливая уникальные детали, которые сделают его неповторимым.

  1. Ключевыми чертами моего профессионального подхода являются креативность и внимание к деталям. Я верю, что за умело подобранными словами скрываются не только продукты, но и истории, способные заинтриговать и удержать внимание аудитории. Мои навыки в области аналитики помогают понять потребности клиентов, что, в свою очередь, ложится в основу успешных маркетинговых стратегий.

  2. Будучи ответственным и творческим профессионалом, я всегда готов вложиться в проект на все 100%. Моя работа — это не просто выполнение задач, а создание целых историй и образов, способных оставить неповторимый след в восприятии бренда. Если вы ищете не просто копирайтера, но и партнера, готового вложить в ваш проект свои умения и страсть, давайте создадим вместе нечто удивительное!

  3. Кроме своего опыта в копирайтинге и маркетинге, я обладаю искусством создания уникального дизайна и визуальных изображений с использованием различных программ. Мои навыки в графическом дизайне позволяют мне воплощать концепции в креативные и привлекательные изображения, дополняя их сильными текстовыми элементами.

Портфолио

Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$45/час
от $45от 3 дней
#465
Презентации
нет отзывов
$25/час
от $25от 2 дней
#784
Продающие тексты
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#881
Транскрибация
нет отзывов
$40/час
от $40от 2 дней
#1372
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$30/час
от $30от 2 дней
#1539
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$30/час
от $25от 2 дней
#1837
Переводы
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#5226
Копирайтинг
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#5234
Показать все услуги