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Приветствую! Я — творческий копирайтер и маркетолог с багажом умений и характерных черт, которые придают особый колорит моей работе. Мое владение словом исходит из стратегического мышления и тщательного анализа. Я люблю глубоко погружаться в атмосферу бренда, вылавливая уникальные детали, которые сделают его неповторимым.