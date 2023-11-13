Статьи о цветокорекции, ретуши и работе с фото

$30
КопирайтингЗакрыт35 заявок148 просмотров
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Наполнение текстом страниц каталога, рассказать о цветопередаче в 4 абзацах по 5 предложений, описать в 2-3 предложениях о ретуши фото, о нюансах оцифровки фото (2-3 абзаца по 3 предложения).

месяц назад
guest_1699967192626
Казахстан
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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