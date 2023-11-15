Пересказ комиксов (написание текста)

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужо по картинкам сделать пересказ комиксов.
1. Написать сценарий на 640К символов с проблелами.
2. Примерно 6000 абзацев (по скриншотам)
3. Количевсво символов в одном абзаце от 60 до 190
4. Оставлять 2 пустых ряда между абзацами.
Пример в закрелпеных
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