Пересказ комиксов (написание текста)

Нужо по картинкам сделать пересказ комиксов.



1. Написать сценарий на 640К символов с проблелами.

2. Примерно 6000 абзацев (по скриншотам)

3. Количевсво символов в одном абзаце от 60 до 190

4. Оставлять 2 пустых ряда между абзацами.



Пример в закрелпеных