Пересказ комиксов (написание текста)

$200
КопирайтингЗакрыт13 заявок156 просмотров
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Нужо по картинкам сделать пересказ комиксов.

1. Написать сценарий на 640К символов с проблелами.
2. Примерно 6000 абзацев (по скриншотам)
3. Количевсво символов в одном абзаце от 60 до 190
4. Оставлять 2 пустых ряда между абзацами.

Пример в закрелпеных

месяц назад
vladislavseo
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
ada-dasha
Дарья 
30 летРоссия
месяц в сервисе
Была
день назад
месяц назад
$160
4 дня
RUB