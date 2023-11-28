Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен17 заявок42 просмотра
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Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.

25 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
DAndi1710
Андрій 
21 годУкраина
месяц в сервисе
Был
17 дней назад
25 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання, рекомендую до співпраці
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