Андрій - універсальний фахівець, який допоможе вам у створенні якісного контенту
Привіт!
Мене звуть Андрій.
Якщо ви шукаєте надійного та відповідального працівника, я той, хто вам потрібен.
У мене великий досвід у монтажі відео та редагуванні фото.
Володарю англійською, російською та польською мовами, і постійно розвиваюся.
Я впевнений, що зможу внести свій вклад у ваш бізнес.
Ось деякі мої досягнення:
Монтаж відеороликів для рекламних кампаній, корпоративних заходів та навчальних програм.
Редагування фотографій для каталогів, журналів та веб-сайтів.
Переклад відео та тексту з англійської, російської та польської мов на українську.
Я можу працювати як в команді, так і самостійно. Я завжди готовий до нових викликів і швидко навчаюся.
Я впевнений, що зможу бути для вас цінним співробітником.
Дякую за увагу.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Английский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання, рекомендую до співпраці