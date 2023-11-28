Андрій - універсальний фахівець, який допоможе вам у створенні якісного контенту

Привіт!

Мене звуть Андрій.

Якщо ви шукаєте надійного та відповідального працівника, я той, хто вам потрібен.

У мене великий досвід у монтажі відео та редагуванні фото.

Володарю англійською, російською та польською мовами, і постійно розвиваюся.

Я впевнений, що зможу внести свій вклад у ваш бізнес.

Ось деякі мої досягнення:

Монтаж відеороликів для рекламних кампаній, корпоративних заходів та навчальних програм.

Редагування фотографій для каталогів, журналів та веб-сайтів.

Переклад відео та тексту з англійської, російської та польської мов на українську.

Я можу працювати як в команді, так і самостійно. Я завжди готовий до нових викликів і швидко навчаюся.

Я впевнений, що зможу бути для вас цінним співробітником.

Дякую за увагу.