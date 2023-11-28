Нужен человек, который разбирается в написании уникальных текстом на инвестиционную тематику/криптовалюту на сайт Нужно как можно красивее описать все процессы и работу. Более детально уже обсудим после выбора исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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