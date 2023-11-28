Моя головна ціль – надавати найефективніші рішення для ваших проблем, створюючи справжню цінність у кожному проекті.

Я займаюсь фрілансом більше 5 років, тому володію гнучким і персоналізованим підходом до кожної задачі. 🚀 Працював на одному проекті з перекладом текстів на англійську більше 1,5 року, після чого мною дуже зацікавилась MindyTeam, де я працював графічним асистентом. 🎨 В мої обов'язки входила редакція фотографій для тренування штучного інтелекту, в тому числі на іноземних мовах, таких як: англійська, іспанська, німецька та французька.

Не боюсь експериментувати та зіштовхуватись з новими задачами. 💡