Моя головна ціль – надавати найефективніші рішення для ваших проблем, створюючи справжню цінність у кожному проекті.
Я займаюсь фрілансом більше 5 років, тому володію гнучким і персоналізованим підходом до кожної задачі. 🚀 Працював на одному проекті з перекладом текстів на англійську більше 1,5 року, після чого мною дуже зацікавилась MindyTeam, де я працював графічним асистентом. 🎨 В мої обов'язки входила редакція фотографій для тренування штучного інтелекту, в тому числі на іноземних мовах, таких як: англійська, іспанська, німецька та французька.
Не боюсь експериментувати та зіштовхуватись з новими задачами. 💡
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процент рекомендаций
#1258
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Чудовий роботодавець, рекомендую до співпраці!