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Есть принтер XPRINTER XP-365B

работает по сети

к нему есть SDK от производителя под Linux

https://www.xprintertech.com/sdk

конкретно меня интересует debian/ubuntu

протестировал из нескольких вариантов в этом SDK у меня работает TSPL

Нужно на выходе получить бинарник под linux в который через командную строку можно передать несколько параметров, IP принтера, порт, данные по коду EAN-8, кол-во и он подключится к принтеру и напечатает этикетку

документация есть, вместе с примерами и библиотеками, думаю при наличии скила, решится меньше чем день, интересует?

C++LinuxРазработка программ
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