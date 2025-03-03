Написать скрипт для подмены номер на сайте (Joomla)

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Закрыт7 заявок22 просмотра

Необходимо написать скрипт для подмены номера по utm-метке utm_source=yandex (то есть для подмены под источник Яндекс Директ).

Сайт на Joomla, версия 3.10

JoomlaНаписание скриптов
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