Необходимо доработать VPN приложение на Kotlin, подключив Vless протокол и настроив тунеллинг трафика по выбранным приложениям. Реализовать вывод попапа для авторизации, уведомление о завершении подписки и другие мелкие доработки. По завершении тестирования приложение будет готово к публикации в Google Play.