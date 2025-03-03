Доработать VPN приложение на Kotlin

$555
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок232 просмотра

1. Подключить VPN по Vless протоколу

2. Настроить тунеллинг трафика по выбранным приложениям из списка

3. Если в разделах требуется авторизация, но юзер не авторизован, то выводить попап в стилистике приложения с кнопкой, которая будет редиректить в тг бот

4. Выводить экран, уведомление, если подписка кончилась, не давать подключаться к серверам

5. Мб что-то по мелочи, (на час работы)

6. Как готово будет и потестим залить в гугл плей

Kotlin
2 месяца назад
alfateam_kz
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