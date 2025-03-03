Необходимо восстановить статичный сайт форума на базе архива из веб-архива. Требуется устранить причину белого экрана, проверить конфигурацию Apache и PHP, а также обеспечить подключение к базе данных. Ожидается корректное отображение сайта. В будущем планируется доработка функционала форума.
Доработать VPN приложение на Kotlin
1. Подключить VPN по Vless протоколу
2. Настроить тунеллинг трафика по выбранным приложениям из списка
3. Если в разделах требуется авторизация, но юзер не авторизован, то выводить попап в стилистике приложения с кнопкой, которая будет редиректить в тг бот
4. Выводить экран, уведомление, если подписка кончилась, не давать подключаться к серверам
5. Мб что-то по мелочи, (на час работы)
6. Как готово будет и потестим залить в гугл плей
Заявки фрилансеров
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