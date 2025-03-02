Мини апп mini app Tap конструктор

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок214 просмотров

Мини апп. Разработать Тап конструктор для создание монет юзерскре тап монеты. С логикой игры и возможностью создания монет через контракт сети тон.

Интеграция APIРазработка игрРазработка смарт-контрактов
2 месяца назад
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