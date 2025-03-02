Необходимо внести изменения на сайт WordPress: устранить дублирующийся заголовок h1, поменять местами заголовки h1 и h2 на внутренних страницах, доработать раздел FAQ, настроить меню для мобильных устройств и убрать формы обратной связи на указанных страницах. Также требуется убрать кнопку калькулятора стоимости.
Worpress доработать фильтр
Нужно уметь в вордпресс). Тз отправлю в лс
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