$112
Нужно сделать абсолютно такой же калькулятор http://www.narayna.ru/calculator/ Оплата максимум 4000 рублей. Срок неделя. Способ оплаты обговорим.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Нужно сделать абсолютно такой же калькулятор http://www.narayna.ru/calculator/ Оплата максимум 4000 рублей. Срок неделя. Способ оплаты обговорим.
Нужна сортировка: а) по цвету б) по размеру в) по цене г) По производителю (это должно быть как фильтр...тоесть к примеру я ставлю красный цвет размер 300х600 производитель китай по цене до 2000т.р. и выходят варианты).