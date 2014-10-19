Система управления заказами

Требуется создать интернет систему управления заказами.

Заказы на обслуживание создают клиенты. Поставщик в веб интерфейсе должен видеть их и редактировать, менять статусы, назначать исполнителей и т п. К заказу можно прикрепить файл, фото. Заказы имеют поля, дата, срок...

домен уже есть, хостинг тоже.

Можно использовать любую cms для удобства