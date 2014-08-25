Создание сайта для компании ООО "Просенсор". Информация о компании, каталог продукции, статьи по товарам. Движок сайта не оговаривается. Нужны предложения. Техническое задание во вложении.
Сайт под ключ на ритуальную тематику.
Всем добрый день. На данный момент нашей компанией производится поиск специалистов (или команды специалистов), которая бы взяла на себя разработку и создание сайта ритуальной тематики.
Требования к дизайну:
1. Лёгкий внешний вид (Web 2.0).
2. Дизайн, изменяющийся по времени суток / времени года (желательно, но не обязательно).
3. Наличие мобильной версии сайта (желательно, но не обязательно).
4. Простой и понятный в использовании (высокий уровень usability).
5. Новостной раздел (или встроенный блог с возможностью оставить комментарий, желательно с авторизацией через социальные сети).
Потребуется разработка конструктора для моделирования внешнего вида памятника (речь идёт о 2d моделировании - вид спереди и сзади):
1. В процессе моделирования необходимо определиться с выбором памятника (его контур) и объектами, которые будут использоваться на памятнике, после чего пользователь должен иметь возможность перемещать их на контуре обелиска.
2. Настройка шрифтов и выбор вариантов оформлений.
3. Потребуется расчёт стоимости на основании выбранного обелиска, выбора оформления, материала и комплектации (обязательно предусмотреть возможность изменения стоимости, а так же добавления новых элементов оформления и обелисков).
4. Потребуется возможность распечатать, чтобы потом прийти в любой выставочный зал для оформления заказа.
Технические требования к сайту:
1. Наличие каталога изделий, с фильтром по стоимости / размеру / материалу, с переходом из каталога в конструктор для моделирования (см. выше).
2. Простое встраивание видео и аудиоматериалов в записи.
3. Интеграция системы сообщений с информацией, с какой страницы пришло входящее сообщение.
4. Надёжная система управления сайтом.
5. Рекомендации по его размещению.
Сколько времени потребуется на создание подобного сайта, на какой платформе предлагаете его выполнить, и возможно ли выполнение всех поставленных задач? Ну и стоимость, опять же.
Выбор кандидатов будет осуществляться на основе предлагаемого решения, идей для внедрения или аргументов, почему что-то из вышеизложенного нужно, а что – нет, а не на основе самой низкой цены. Рассмотрение заявок планируется до середины сентября, до конца сентября - максимум.
PS. Обязательное заключение договора.
Заявки фрилансеров
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