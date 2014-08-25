Сайт под ключ на ритуальную тематику.

Всем добрый день. На данный момент нашей компанией производится поиск специалистов (или команды специалистов), которая бы взяла на себя разработку и создание сайта ритуальной тематики.

Требования к дизайну:

1. Лёгкий внешний вид (Web 2.0).

2. Дизайн, изменяющийся по времени суток / времени года (желательно, но не обязательно).

3. Наличие мобильной версии сайта (желательно, но не обязательно).

4. Простой и понятный в использовании (высокий уровень usability).

5. Новостной раздел (или встроенный блог с возможностью оставить комментарий, желательно с авторизацией через социальные сети).

Потребуется разработка конструктора для моделирования внешнего вида памятника (речь идёт о 2d моделировании - вид спереди и сзади):

1. В процессе моделирования необходимо определиться с выбором памятника (его контур) и объектами, которые будут использоваться на памятнике, после чего пользователь должен иметь возможность перемещать их на контуре обелиска.

2. Настройка шрифтов и выбор вариантов оформлений.

3. Потребуется расчёт стоимости на основании выбранного обелиска, выбора оформления, материала и комплектации (обязательно предусмотреть возможность изменения стоимости, а так же добавления новых элементов оформления и обелисков).

4. Потребуется возможность распечатать, чтобы потом прийти в любой выставочный зал для оформления заказа.

Технические требования к сайту:

1. Наличие каталога изделий, с фильтром по стоимости / размеру / материалу, с переходом из каталога в конструктор для моделирования (см. выше).

2. Простое встраивание видео и аудиоматериалов в записи.

3. Интеграция системы сообщений с информацией, с какой страницы пришло входящее сообщение.

4. Надёжная система управления сайтом.

5. Рекомендации по его размещению.

Сколько времени потребуется на создание подобного сайта, на какой платформе предлагаете его выполнить, и возможно ли выполнение всех поставленных задач? Ну и стоимость, опять же.

Выбор кандидатов будет осуществляться на основе предлагаемого решения, идей для внедрения или аргументов, почему что-то из вышеизложенного нужно, а что – нет, а не на основе самой низкой цены. Рассмотрение заявок планируется до середины сентября, до конца сентября - максимум.

PS. Обязательное заключение договора.