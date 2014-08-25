Нужен лэндинг недорогой для для сетевиков(млмщиков), заработок в интернете. Нужно несколько спецов, заказов хватит на всех, НО условие, к заявке прикладывайте портфолио именно таких сайтов!!!И цена за каждый сайт аналогичный, пустые заявки не рассматриваются!
Сделать сайт-каталог на wordpress
Фирма занимается продажей кожаных изделий, нужно сделать простой сайт каталог продукции с разделами по типу (жилетки, шубы, дубленки) и производителями. Нужно реализовать возможность размещения под каждым товаром в каталоге: фото, текст, производителя, и графу "есть в наличии".
Каталог нужно сделать на wordpress, что бы его могли легко заполнить сотрудники фирмы.
Цена вопроса: 70-90 $
Заявки фрилансеров
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