Сделать сайт-каталог на wordpress

Фирма занимается продажей кожаных изделий, нужно сделать простой сайт каталог продукции с разделами по типу (жилетки, шубы, дубленки) и производителями. Нужно реализовать возможность размещения под каждым товаром в каталоге: фото, текст, производителя, и графу "есть в наличии".

Каталог нужно сделать на wordpress, что бы его могли легко заполнить сотрудники фирмы.

Цена вопроса: 70-90 $