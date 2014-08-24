Создать корпоративный сайт по тепловым насосам

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Закрыт26 заявок210 просмотров

Нужен сайт с небольшим каталогом по тепловым насосам с возможностью заказать. Эталон-сайты по окнам первые три сайта по москве.

Нужно все с нуля, макет один есть, но его нужно допилить, дорисовать меню и изменить цветовое решение.

11 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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