Сайт тендеров

Добрый день! Нужен сайт с тендерами по типу: http://kabanchik.com.ua/ http://www.vserabotniki.com/, но другой тематики. Краткое ТЗ: создание тендеров, профайлы исполнителей и заказчиков, система рейтинга, система безопасных платежей, личные сообщения, партнерская программа, форум. Желательно не на самописном движке. Есть общее видение проекта, но активное участие в реализации дизайна, технических деталей и новые идеи приветствуются. Только Украина