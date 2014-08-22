Изготовить landing page

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок215 просмотров

Необходимо разработать и сделать landing page для консалтинговых услуг (увеличение продаж)

Срок изготовления 2-3 дня.

Прошу показать работы, выполненные Вами, чтобы мы не теряли время на общение.

Если мне понравится ваша работа, то готов Вам отдавать своих клиентов, которым это тоже необходимо.

11 лет назад
Olegpopov378
Олег 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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