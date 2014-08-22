Изготовить landing page

Необходимо разработать и сделать landing page для консалтинговых услуг (увеличение продаж)

Срок изготовления 2-3 дня.

Прошу показать работы, выполненные Вами, чтобы мы не теряли время на общение.

Если мне понравится ваша работа, то готов Вам отдавать своих клиентов, которым это тоже необходимо.