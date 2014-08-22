Необходим Landing-Page по продаже наручных часов определённой марки (одни часы)

Необходима фотогалерея, видеодемонстрация (всё из Интернета), цены, контактные данные, срок окончания акции, её условия, кнопка обратного звонка, особенности часов и преимущества работы со мной (доставка, оплата, гарантии и т.д)

Бешеных "наворотов" мне не нужно, но и УГ не приму

Интересуют цены и сроки изготовления.

Идеально, если в портфолио найдёте схожие по тематике (продажа часов) Landing-Page

Заранее спасибо за сотрудничество!