Площадка для аренды интернет-магазина продажи цифр

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Здравствуйте. Требуется написать площадку для аренды интернет-магазинов. Пример deer.io/

По сути в примере показано все, что нужно и никакого ТЗ тут неуместно. Могу предоставить доступ к клиентской части deer.io и вы посмотрите на примере как должен выглядеть такой магазин.

Пишем сроки и цену за выполнение данной работы.

11 лет назад
DenBizRus
Денис 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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