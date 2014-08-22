Необходимо разработать и сделать landing page для консалтинговых услуг (увеличение продаж) Срок изготовления 2-3 дня. Прошу показать работы, выполненные Вами, чтобы мы не теряли время на общение. Если мне понравится ваша работа, ...
Площадка для аренды интернет-магазина продажи цифр
Здравствуйте. Требуется написать площадку для аренды интернет-магазинов. Пример deer.io/
По сути в примере показано все, что нужно и никакого ТЗ тут неуместно. Могу предоставить доступ к клиентской части deer.io и вы посмотрите на примере как должен выглядеть такой магазин.
Пишем сроки и цену за выполнение данной работы.
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