Площадка для аренды интернет-магазина продажи цифр

Здравствуйте. Требуется написать площадку для аренды интернет-магазинов. Пример deer.io/

По сути в примере показано все, что нужно и никакого ТЗ тут неуместно. Могу предоставить доступ к клиентской части deer.io и вы посмотрите на примере как должен выглядеть такой магазин.

Пишем сроки и цену за выполнение данной работы.