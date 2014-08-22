Здравствуйте. Требуется написать площадку для аренды интернет-магазинов. Пример deer.io/ По сути в примере показано все, что нужно и никакого ТЗ тут неуместно. Могу предоставить доступ к клиентской части deer.io и вы посмотрите на ...
Создание посадочных страниц
Для трех ключевиков требуется создать посадочные страницы. (3 страницы - 3 домена)
Трафик будет из директа/адводса.
Нужно красиво разместить несколько фото (предоставлю), описать как товар продается, как доставляется, кто мы такие. Добавить положительных отзывов клиентов... ну вобщем все как обычно.
Более подробно все опишу исполнителю.
При подаче заявки показывайте портфолио.
Связываться лучше аськой.
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