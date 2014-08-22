Создание посадочных страниц

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Закрыт11 заявок174 просмотра

Для трех ключевиков требуется создать посадочные страницы. (3 страницы - 3 домена)

Трафик будет из директа/адводса.

Нужно красиво разместить несколько фото (предоставлю), описать как товар продается, как доставляется, кто мы такие. Добавить положительных отзывов клиентов... ну вобщем все как обычно.

Более подробно все опишу исполнителю.

При подаче заявки показывайте портфолио.

Связываться лучше аськой.

11 лет назад
leoss
Лев 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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