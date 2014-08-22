Для трех ключевиков требуется создать посадочные страницы. (3 страницы - 3 домена) Трафик будет из директа/адводса. Нужно красиво разместить несколько фото (предоставлю), описать как товар продается, как доставляется, кто мы такие. ...
Сайт "под ключ" с викториной
ПРОШУ ОСТАВЛЯТЬ ОТКЛИК ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ПРОЕКТ ЗА УКАЗАННЫЙ БЮДЖЕТ!
Сайт с простым, увлекательным дизайном. В основном упор на функционал – викторина и начисление вознаграждений
Структура сайта
1. главная (общая информация с пробной викториной)
2. конкурсные задания, викторина, для нее нужна программка, в которой будет проходить эта самая викторина. Таких викторин на сайте будет несколько одновременно, на разные темы. По итогам прохождения будет начислять количество очков (с учетом времени на каждый вопрос и времени в целом на всю викторину). Викторины будут каждый день обновляться. Но каждую можно будет пройти только один раз, одному зарегистрированному пользователю. Викторина наподобие игры стать миллионером (но только с видео, аудио вопросами и 4 вариантами ответов, из которых один верный). Подведение итогов в конце недели, с начислением очков и определением победителей, набравших наибольшее количество баллов. Баллы можно собирать и/или менять на призы/денежное вознаграждение. В данном разделе нужны будут еще тематические подразделы. В каждом подразделе будут отдельные конкурсы и викторины (в некоторых разделах необходимы фильтры по городам). От вас необходимо прописать логику и начисление вознаграждения. У каждого зарегистрировавшегося пользователя должен быть свой личный кабинет.
По прохождении викторины данные по ответам формировать в СТАТИСТИКУ. Возможность выводить данные по начислениям денежных вознаграждений в общий файл в банковскими реквизитами для выплат.
3. раздел для информации о проведении акций
4. опросник, с возможностью голосования и написание комментариев
5. контакты
Дополнительные модули
Видимы и скрытый(с подробной статистикой) счетчики, регистрация пользователей с личным кабинетом, обратная связь, таблицы с результатами, возможность новостных и информационных рассылок на e-mail пользователям ….
Несколько уточнений по проекту
1.Сайт должен иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО административную панель для самостоятельного наполнения и редактирования. Удобная программа, в которой будет проходить викторина.
2.Предпочтение отдаю самописному сайту. Если выполняете на движке – уточните на каком и почему целесообразно делать сайт именно на нем.
3. Необходимо также сделать дизайн сайта
4.Срок?
5.Адаптивный дизайн
Возможность работы сайта на любом устройстве от компьютера до мобильных устройств.
Необходима возможность администрировать викторины, изменять рекламные баннеры, корректировать % начисление выигрышных выплат и прочее. Блокировать или удалять учётные записи.
По прохождении викторины данные по ответам формировать в статистику. Возможность выводить данные по начислениям денежных вознаграждений в общий файл с банковскими реквизитами для выплат
Нужна программа, в которой можно подготавливать викторины и делать их разнообразными, с любым кол-вом вопросов, с любыми конкурсными заданиями. С возможностью размещения викторины в любом разделе ВИКТОРИН
сайт наподобие kinodoom.com/
не интересный дизайн, неудобное и не логичное меню
по пожеланию вышлю дополнительно информацию.
ВАЖНО!!! В отклике сбрасывайте свой бриф или ТЗ для заполнения и свою электронку, также оставляйте адрес своего сайта с портфолио (с прямыми ссылками на сайты сделанные вашей студией или вами)
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