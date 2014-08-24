Сделать одностраничник для продажи часов Casio G-Shock. В прикрепленном файле нужно изменить шапку, цвета поменять, добавить таймер, больше фото, добавить отзывы с фото, подключить яндекс. метрика, залить на хостинг. Или второй вариант сделать одностраничник ...
Сайт визитка под ключ
Описывать нечего.
Сайт - визитка B2B сегмент.
Эксплуатация инженерных сетей.
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