Доброго времени суток. Необходимо сделать и продвинуть сайт подобный этим http://lite-zarabotok.ru/ , http://webtrafff.ru/ Жду ваших предложений.
Сделать аналог сайта
Сделать аналог сайта http://www.centerkrovel.ru/ Сайт по продаже строительных материалов. Нужно наполнение контентом и админка как на примере. Можно взять движок полностью за основу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен сайт с тендерами по типу: http://kabanchik.com.ua/ http://www.vserabotniki.com/, но другой тематики. Краткое ТЗ: создание тендеров, профайлы исполнителей и заказчиков, система рейтинга, система безопасных платежей, личные сообщения, партнерская программа, форум. Желательно не на ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Описывать нечего. Сайт - визитка B2B сегмент. Эксплуатация инженерных сетей.Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сделать одностраничник для продажи часов Casio G-Shock. В прикрепленном файле нужно изменить шапку, цвета поменять, добавить таймер, больше фото, добавить отзывы с фото, подключить яндекс. метрика, залить на хостинг. Или второй вариант сделать одностраничник ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
ПРОШУ ОСТАВЛЯТЬ ОТКЛИК ТОЛЬКО ТЕХ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ПРОЕКТ ЗА УКАЗАННЫЙ БЮДЖЕТ! Сайт с простым, увлекательным дизайном. В основном упор на функционал – викторина и начисление вознаграждений ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Для трех ключевиков требуется создать посадочные страницы. (3 страницы - 3 домена) Трафик будет из директа/адводса. Нужно красиво разместить несколько фото (предоставлю), описать как товар продается, как доставляется, кто мы такие. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать площадку для аренды интернет-магазинов. Пример deer.io/ По сути в примере показано все, что нужно и никакого ТЗ тут неуместно. Могу предоставить доступ к клиентской части deer.io и вы посмотрите на ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать и сделать landing page для консалтинговых услуг (увеличение продаж) Срок изготовления 2-3 дня. Прошу показать работы, выполненные Вами, чтобы мы не теряли время на общение. Если мне понравится ваша работа, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим Landing-Page по продаже наручных часов определённой марки (одни часы) Необходима фотогалерея, видеодемонстрация (всё из Интернета), цены, контактные данные, срок окончания акции, её условия, кнопка обратного звонка, особенности часов и преимущества работы со мной ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт11 лет назад