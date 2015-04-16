Создать веб- сайт с нуля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен24 заявки379 просмотров

Нужен сайт с нуля, для языкового центра. есть готовое ТЗ и описание, примеры. Срочно!

11 лет назад
bukhteev
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$485
25 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Понимает все с первого раза, не надо объяснять по 5 раз. Спасибо за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Проект состоялся, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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