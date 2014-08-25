Мне нужно сделать копию сайта по продажам ягод Годжи. я укажу адрес сайта и мне нужно сделать аналогичный на моем хостинге. Конечно, чтобы работала форма заказа. Сколько стоит такая работа?
Создать сайт Бухгалтерии
Нужно сделать аналог сайта для предоставления бухгалтериских услуг
Пример сайата reg-express.ru
Сколько будет стоить похожий аналог.
Главная страница будет изменена. В ней вместо 6 блоков картинок будет около 9 или 12.
Заявки фрилансеров
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