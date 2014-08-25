Создание лендинговой страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок198 просмотров

Добрый день! Требуется создать продающую посадочную страницу с высоким уровнем конверсии «под ключ».

Текст и комментарии в приложении. Срок -завтра к вечеру.Верстка в himl

Жду Ваших предложений по ценам.

Оплата за проделанную работу.

11 лет назад
lietrus
Видас 
63 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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