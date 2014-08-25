Всем привет. Нужно создать интернет-магазин под ключ. Все кроме дизайна, дизайн у нас уже готов, но мы допустили одну серьезную ошибку — разработали дизайн не понимая на какой системе будет разрабатываться сайт. Сейчас мы пришли к выводу, что нужно делать его на ОpenCard, но весь тот функционал, который мы запланировали и реализовали в дизайне - на ОупенКарде сделать нельзя, а если и делать, то получится очень дорого. Сейчас нам нужен человек с опытом создания магазинов, который поможет нам понять, как именно следует переделать дизайн, мы переделаем его, а затем вам нужно будет его сверстать доведет все до ума (под ключ). С бюджетом до 10 000 грн.

Смотрите дизайн здесь:

https://drive.google.com/folderview?id=0ByrDUF3D7JskeExsQ3ZCTS1Jems&usp=docslist_api&ddrp=1#

Если потребуется - мы готовы отказаться и от целых страниц, например таких как конкурс.

Если вы готовы работать над нашим проектом, укажите сколько будут стоить ваши услуги за данную работу.

Если вы находитесь в Киеве и можете встретиться с нами, тогда обязательно укажите это.

Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если вы не робот и не спамер.