Сайт под ключ "Аренда автомобилей"

Всем привет. Нужно создать интернет-магазин под ключ. Все кроме дизайна, дизайн у нас уже готов, но мы допустили одну серьезную ошибку — разработали дизайн не понимая на какой системе будет разрабатываться сайт. Сейчас мы пришли ...