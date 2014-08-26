Хочу открыть платный спортивный канал про г. Шахты РО! (все игры - футбол, хоккей, автогонки, бокс, штанга, карате, плавание и т.д.) съемка со штатива, без рекламы и в full hd. (49-30 руб/мес для пользователя) ...
Сайт под ключ "Аренда автомобилей"
Тз в прикрепленном файле. Интересует точная цена и сроки, поэтому буду принимать во внимание только заявки с ценой и сроками.Я думаю, что в ТЗ очень подробно все описано, поэтому определить цену можно очень точно.
Заявки фрилансеров
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