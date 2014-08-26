Создание лендинга

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок233 просмотра

Необходимо сделать вот такой лендинг: http://antreholl.ru/komfort-okna/ . Необходима:

-настройка форм заявки с возможностью добавления нескольких почтовых ящиков для отправки заявки;

-кроссбраузерность;

- CMS

Интересует две стоимости: 1. Лендинг "под ключ". 2. Только верстка.

11 лет назад
harvest_14
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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