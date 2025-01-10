Требуется разработать swap defi с возможностью использования готового решения или открытого кода. Рассматривается также создание системы с нуля. Укажите свои предложения и цену за работу.
Wallet на Blockhain TON
Разработать или сделать форк существующих кошельков если такие знаете , с функцией swap / построенный на смарт контактах или с использованием api для достижения целей. DeFi wallet &Swap.
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