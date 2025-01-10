Wallet на Blockhain TON

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок318 просмотров

Разработать или сделать форк существующих кошельков если такие знаете , с функцией swap / построенный на смарт контактах или с использованием api для достижения целей. DeFi wallet &Swap.

БлокчейнРазработка APIРазработка смарт-контрактов
4 месяца назад
VOICEbot
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