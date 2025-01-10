Требуется разработка чат-бота для Телеграм, который включает регистрацию пользователей с ролями 'Соискатель' и 'Компания', интеграцию с платежной системой и доступ к базе данных соискателей. Бот должен обеспечивать сбор информации, обработку платежей и управление квотами на доступ к контактам. Используемые технологии: Python или Node.js, PostgreSQL или MongoDB.